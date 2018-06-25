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Горбатюк: керівництво ГПУ намагається незаконно впливати на розслідування справ Майдану

НовиниПолітика    25.06.2018 - 11:34
Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)
Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

Горбатюк розповів про перешкоди в розслідуванні справ Майдану

Керівництво Генеральної прокуратури України намагається незаконно впливати на розслідування злочинів на Майдані. Про це в інтерв'ю DW заявив керівник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Зокрема, Горбатюк зазначив, що реорганізація його департаменту фактично відбувається таємно, а згідно із законом до 20 листопада 2019 року справи Майдану не повинні переходити Державному бюро розслідувань. 

"Проте прийняли рішення приєднувати саме зараз, тому що справжня мета ліквідації департаменту - це мати вплив на кримінальні провадження, які ми розслідуємо...Це керівництво Генпрокуратури, зокрема заступники генпрокурора. Від них йдуть дії і рішення незаконним способом впливати на справи", - зазначив Горбатюк.

Він навів приклад зі справою екс-міністра юстиції Олени Лукаш, яка вже півтора року готова для передачі в суд, але керівництво ГПУ не підписує їй підозру.

"А нещодавно визнали слідство по цій справі неефективним і прийняли рішення передати іншому слідчому підрозділу. Справи, де немає якогось інтересу керівництва Генпрокуратури, взагалі їх не цікавлять. Вони викликають на наради слідчих і прокурорів тільки по тих справах, по яким хтось хоче уникнути кримінальної відповідальності. Деякі справи ми "відбиваємо". Однак у деяких вони продовжують фальсифікації, передають їх іншим підрозділам, приймають незаконні рішення про закриття. Ми ж все фіксуємо, пишемо заяви про злочин. І ця постійна протидія зараз призвела до того, що вирішили позбутися нашого департаменту спецрозслідувань", - додав Горбатюк.

Нагадаємо, раніше в ГПУ повідомили, що департамент спецрозслідувань Горбатюка трансформується в слідче управління.

 

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Теги публікації: ГПУ, Майдан, Сергей Горбатюк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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