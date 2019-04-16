Горбатюк ответил на обвинения Порошенко

Глава департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк прокомментировал слова президента Петра Порошенко о неэффективном расследовании. Он считает, что Порошенко "создавал проблемы" при расследовании дел Майдана, передает LB.ua.

Горбаюк назвал обвинения желанием найти "крайних" не озвучивая при этом проблем.

"Что я могу ответили президенту на такие обвинения? На самом деле, все годы, начиная с 2015-го, отчитываясь о работе, я постоянно заявлял о проблемах, сопровождающих расследование. В том числе - говорил об ответственности или неприятии того же президента. Если бы было желание помогать - то за это время можно было присоединиться. А упоминать будто бы виновных во время предвыборной гонки - не имеет ничего общего с желанием помогать. Это просто желание найти каких-то "крайних" не озвучивая при этом проблем", - сказал Горбатюк.

По его словам, "самая большая проблема касается судебного разбирательства, где огромное количество обвинительных актов, которые рассматриваются в судах годами, но не имеют своего завершения".

Он подчеркнул, что "как раз здесь - ответственность руководства государства, поскольку все пять лет его каденции едва ли не половина судов - не укомплектованы или не продлен срок каденции судей, что соответственно увеличивает нагрузку на суды и делает невозможным рассмотрение дел в короткие сроки".

Глава департамента спецрасследований назвал второй проблемой деятельность Высшего совета правосудия, куда, по его словам, департамент неоднократно писал жалобы на затягивание рассмотрения и нарушения законодательства судьями, однако не получил ни одной реакции. Третья проблема - это законодательное обеспечение процесса, считает Горбатюк.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что персональную ответственность за качество расследования дел Майдана несет Горбатюк.