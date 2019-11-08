Горбатюк оспаривает свое увольнение из ГПУ

Бывший начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк решил обжаловать свое увольнение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Окружного админсуда Киева.

В своем иске Горбатюк просит суд признать противоправным и отменить его увольнении из Генпрокуратуры, а также возобновить его на должности начальника управления спецрасследований или на равнозначной должности.

Кроме того, Горбатюк просит суд обязать Генпрокуратуру выплатить ему средний заработок за все время вынужденного прогула.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - отметили в ОАСК.

Напомним, что Горбатюк был уволен из ГПУ 23 октября. Как заявил Горбатюк, ему позвонили из отдела кадров и сообщили, что был подписан приказ о его увольнении. Он утверждал, что законных оснований для его увольнения нет.

Также РБК-Украина писало, что Горбатюка не допустили к переаттестации. В ГПУ заявили, что он не подал заявление с согласием на то, что во время собеседования могут приниматься во внимание анонимки. Позже в Генпрокуратуре сообщили, что уволят всех прокуроров, которые отказались от переаттестации.