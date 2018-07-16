Горбатюк назначен руководителем следственного управления Генпрокуратуры
Ранее Горбатюк возглавлял Департамент спецрасследований, который занимался "делами Майдана"
Сергей Горбатюк назначен руководителем следственного управления Генпрокуратуры. Об этом сегодня во время брифинга сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.
"Я не доволен деятельностью бывшего департамента Горбатюка (Департамента специальных расследований, - ред.)... Мое решение о реорганизации этого и других департаментов является абсолютно необходимым... Ни один следователь, ни один прокурор по "делам Майдана" не был изменен или отстранен. Все они как работали, так и работают в тех же делах", - сказал Луценко.
При этом он отметил, что был изменен статус Горбатюка.
"Согласно приказу, который был сегодня обнародован, Горбатюк, по его заявлению, назначенный мной на должность начальника следственного управления, которым он и был до моего прихода в Генпрокуратуру", - сказал генпрокурор.
Напомним, ранее сообщалось, что Луценко ликвидировал возглавляемый Горбатюком Департамент спецрасследований.