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По горам и на мотоциклах. Пограничники задержали 8 уклонистов, которые пытались выехать из Украины

Украина, Суббота 11 ноября 2023 18:21
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По горам и на мотоциклах. Пограничники задержали 8 уклонистов, которые пытались выехать из Украины Фото: пограничники задержали 8 уклонистов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники задержали 8 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

"Несмотря на погоду и… закон: 8 мужчин пытались пересечь границу на Закарпатье", - написали пограничники в своем Telegram-канале.

По данным ГНСУ, четырех задержанных "подвозил" на украинско-венгерскую границу местный житель, однако не совсем по-дружески, а за 4000 долларов с каждого.

Еще двое отчаяний собирались преодолеть карпатское высокогорье на мотоцикле, прокладывая путь в Румынию.

В третьем случае пограничники задержали жителя столицы, который, не имея ни снаряжения, ни соответствующей одежды, намеревался по горам самостоятельно добраться до Румынии.

"Нарушители границы вместе с организатором привлечены к ответственности", - сообщили пограничники.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Напомним, что вчера пограничники предостерегли незаконных "туристов" и сообщили о непогоде в горах.

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