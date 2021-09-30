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В горах Львовской области перевернулся туристический автобус: есть пострадавшие

Автор: Мария Кучерявец

Во Львовской области во время подъема на гору Высокий Верх перевернулся автобус с туристами. В результате чего пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"29 сентября вблизи с. Волосянка Стрыйского района на туристическом марше горы Высокий Верх, водитель автомобиля, который перевозил туристов (7 человек), допустил опрокидывание в результате чего травмированы 5 человек", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы, переданы медработникам и госпитализированы.

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Львовская областьГСЧС