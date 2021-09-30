В горах Львівської області перекинувся туристичний автобус: є постраждалі

У Львівській області під час підйому на гору Високий Верх перекинувся автобус із туристами. Внаслідок чого постраждали п'ятеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
"29 вересня поблизу с. Волосянка Стрийського району на туристичному марші гори Високий Верх, водій автомобіля, який перевозив туристів (7 осіб), допустив перекидання внаслідок чого травмовано 5 осіб", - йдеться в повідомленні.
За інформацією прес-центру, постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості було транспортовано, передано медпрацівникам та госпіталізовано.