З 1 березня 2027 року Google зобов'яже частину розробників додатків для Android публічно вказувати номер телефону та адресу. Зміна пов'язана з нормами Євросоюзу, проте дані показуватимуть по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Кого торкнуться нові вимоги Google?

Зміни покликані виконати вимоги законодавства Європейського Союзу у межах Закону про цифрові послуги. Розробники мають визначитися до 1 лютого 2027 року, чи вважаються вони "трейдерами" згідно із законами Великої Британії та Європи.

Як пояснює техногігант, цей статус зазвичай стосується тих, хто заробляє на додатках, особливо якщо дохід регулярний або обсяги великі.

Водночас існують винятки:

додатки створені як хобі або без комерційної мети;

розробник не публікує свої додатки у Великій Британії чи Європі.



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Чому розробники непокояться?

З 1 березня 2027 року ті, хто вкаже себе як трейдера, будуть зобов’язані публічно показувати номер телефону та адресу. Проблема в тому, що Google не дозволяє використовувати абонентські поштові скриньки як адресу платіжного профілю розробника.

Через це багатьом незалежним авторам без офісу доведеться оприлюднити домашню адресу або платити сервісам зареєстрованих агентів чи іншим службам для отримання бізнес-адреси.

Чим позиція Apple відрізняється від позиції Google?

Примітно, що Apple підпадає під ті самі європейські норми, однак підійшла до їх виконання інакше. Купертіно показуватиме адреси розробників лише у відповідних європейських країнах, а не по всьому світу.

Крім того, Apple дозволяє вказувати поштові скриньки за умови, що розробник надаватиме чек або рахунок. Документ має підтверджувати зв'язок поштової скриньки зі звичайною адресою автора.