В Google заявили о росте прибыли

Компания за один год показала такой квартальный рост, который обычно фиксировала в течение двух лет.

Выручка корпорации выросла на 41% до 65,12 млрд долларов, прибыль компании составила 21,03 млрд долларов.

"Пандемия изменила основной рекламный бизнес Google - небольшие компании инвестировали средства в цифровую рекламу, рассчитанную на онлайн-покупателей. В то время как трафик оффлайн-магазинов падал, маркетологи обращались в Google для продвижения своих продуктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выручка от рекламы на YouTube по итогам квартала выросла на 43% - до 7,21 млрд долларов. Общая выручка компании от рекламы составила 53,13 млрд долларов. При этом на поисковую рекламу пришлось 37,9 млрд долларов.

Выручка подразделения Google Cloud, в которое входят платформы для анализа и инструменты для совместной работы вроде Google Documents выросло на 45% - до 4,99 млрд долларов.