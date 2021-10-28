У Google заявили про зростання прибутку

Компанія за один рік показала таке квартальне зростання, яке зазвичай фіксувала протягом двох років.

Виручка корпорації виросла на 41% до 65,12 млрд доларів, прибуток компанії склав 21,03 млрд доларів.

"Пандемія змінила основний рекламний бізнес Google - невеликі компанії інвестували кошти в цифрову рекламу, розраховану на онлайн-покупців. У той час як трафік оффлайн-магазинів падав, маркетологи зверталися в Google для просування своїх продуктів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що виручка від реклами на YouTube за підсумками кварталу зросла на 43% - до 7,21 млрд доларів. Загальна виручка компанії від реклами склала 53,13 млрд доларів. При цьому на пошукову рекламу довелося 37,9 млрд доларів.

Виручка підрозділу Google Cloud, до якого входять платформиDocuments зросла на 45% - до 4,99 млрд доларів.