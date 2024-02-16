Google запустить кампанію боротьби з дезінформацією напередодні виборів до ЄС, - Reuters

Google готується запустити кампанію з боротьби з дезінформацією в п'яти країнах Європейського союзу напередодні парламентських виборів і посилення нових правил боротьби з онлайн-контентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У червні громадяни ЄС обиратимуть новий склад Європарламенту, який визначатиме політику і закони в регіоні, і законодавці побоюються, що поширення дезінформації в Інтернеті може вплинути на виборців.

У понеділок, 12 лютого, Франція, Польща і Німеччина звинуватили Росію у створенні складної мережі сайтів для поширення проросійської пропаганди.

Європейський закон про цифрові послуги, який набуває чинності цього тижня, вимагатиме від великих онлайн-платформ і пошукових систем докладати більше зусиль для боротьби з незаконним контентом і ризиками для громадської безпеки.

З весни цього року внутрішній підрозділ Google Jigsaw, що займається боротьбою з погрозами суспільству, запустить серію анімованих рекламних роликів на таких платформах, як TikTok і YouTube, у п'яти країнах ЄС: Бельгії, Франції, Німеччині, Італії та Польщі.

Ґрунтуючись на попередніх кампаніях, які компанія випробувала в Німеччині та Центральній Європі, Jigsaw заявила, що новий проєкт - це можливість привернути увагу громадян у країнах з найбільшим числом виборців у ЄС, використовуючи місцевий досвід компанії в цих регіонах.

У рекламі будуть використовуватися так звані методи "пребункінгу", розроблені в партнерстві з дослідниками з Кембриджського і Брістольського університетів, покликані допомогти глядачам розпізнати маніпулятивний контент ще до того, як вони з ним зіткнуться.

Російська пропаганда

Восени повідомлялося, що РФ продовжує проводити пропаганду серед українців, що залишилися на окупованих територіях.

Пізніше стало відомо, що загарбники формують систему "лекторів" для "переформатування мозку" населенню Луганської області.

А нещодавно в Росії вкотре вдалися до звичайної для неї справи - поширення фейків. На цей раз розповідають про те, що президент Володимир Зеленський нібито придбав віллу рейхміністра Йозефа Геббельса.

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