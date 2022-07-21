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Google запустила в Украине новое приложение, которое легко заменяет привычный кошелек

Новина українською →
Украина, Четверг 21 июля 2022 12:52
Google запустила в Украине новое приложение, которое легко заменяет привычный кошелек Фото: Google Wallet запускают в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине Google запустила новое платежное приложение Google Wallet, которое будет оснащено новыми цифровыми элементами и является обновлением для Google Pay.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

В Wallet можно будет хранить платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности. Новое приложение будет доступно в Украине на Android и Wear OS.

В Google отмечают, что личные документы не будут передаваться без разрешения владельца даже в Google, а если телефон будет потерян или похищен, данные с него можно будет найти, заблокировать или удалить с помощью функции "Найти устройство".

В течение следующих двух дней Google Wallet будет доступен всем пользователям. Пользователи с включенными автоматическими обновлениями увидят, что приложение Google Pay автоматически обновилось в Google Wallet. Пользователям, не имеющим автоматической настройки обновлений, нужно будет вручную обновить приложение с Google Play. Оттуда же его могут загрузить новые пользователи.

Google сообщает, что сейчас Wallet выходит как обновление старой программы Google Pay. Кошелек будет доступен в более чем 40 странах, как и Google Pay. При этом Wallet не будет доступен в Индии.

Как сообщалось, компания Google сделала полностью бесплатной операционную систему Chrome OS Flex, которая предназначена для установки и работы на старых компьютерах, в том же числе и производства Apple.

Напомним, Россия оштрафовала компанию Google из-за отказа удалить информацию о войне в Украине. Штраф составляет более 21,7 млрд рублей.

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