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Google запустила в Україні новий додаток, який легко замінює звичний гаманець

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Україна, Четвер 21 липня 2022 12:52
Google запустила в Україні новий додаток, який легко замінює звичний гаманець Фото: Google Wallet запускають в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні Google запустила нову платіжну програму Google Wallet, яка буде оснащена новими цифровими елементами та є оновленням для Google Pay.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

У Wallet можна буде зберігати платіжні картки, квитки на проїзд та події, посадкові талони та карти лояльності. Новий додаток буде доступний в Україні на Android та Wear OS.

У Google зазначають, що особисті документи не будуть передаватися без дозволу власника навіть у Google, а якщо телефон буде втрачено або викрадено, дані з нього можна буде знайти, заблокувати або видалити за допомогою функції "Знайти пристрій".

Протягом наступних двох днів Google Wallet буде доступний для всіх користувачів. Користувачі з увімкненими автоматичними оновленнями побачать, що програма Google Pay автоматично оновилася в Google Wallet. Користувачам, які не мають автоматичного налаштування оновлень, потрібно буде вручну оновити програму з Google Play. Звідти його можуть завантажити нові користувачі.

Google повідомляє, що зараз Wallet виходить як оновлення старої програми Google Pay. Гаманець буде доступний більш ніж у 40 країнах, як і Google Pay. При цьому Wallet не буде доступним в Індії.

Як повідомлялося, компанія Google зробила повністю безкоштовною операційну систему Chrome OS Flex, яка призначена для встановлення та роботи на старих комп'ютерах, у тому числі й виробництва Apple.

Нагадаємо, Росія оштрафувала компанію Google через відмову видалити інформацію про війну в Україні. Штраф становить понад 21,7 млрд. рублів.

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