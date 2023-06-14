Google запустила штучний інтелект для розміщення реклами на платформах

Корпорація Google представила штучний інтелект (ШІ), який повинен допомагати швидше та ефективніше розміщувати рекламу на платформах компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог компанії.

У Google переконані, що впровадження технології ШІ дозволить рекламодавцям менше уваги приділяти оформленню контенту під час просування товарів.

Функція Demand Gen допоможе розмістити фотографію, або відеоматеріали на декількох майданчиках, наприклад Gmail, YouTube та Shorts, а також визначить, де ця реклама буде найефективнішою.

Також новий інструмент Video View дозволить знайти майданчик із максимальною кількістю відеопоказів реклами. На тестах Google технології без допомоги людини виходило підняти кількість переглядів рекламних відеороликів на 40%.

Використання ШІ сервісами Google

У Google вперше про плани використовувати штучний інтелект для просування реклами та зміни процесів у рекламних кампаніях заявили у квітні. Пізніше стало відомо, що у травні YouTube почав тестувати нову функцію, яка може заборонити перегляд відео з блокувальником реклами.

Регулювання використання ШІ

Гендиректор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, Сем Альтман закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект. Він дав свідчення перед комітетом Сенату про можливості та недоліки нової технології та запропонував створити нове агентство для ліцензування компаній.

Президент компанії Microsoft Бред Сміт також закликав до ліцензування найбільш критичних форм штучного інтелекту з обов'язковими заходами щодо захисту фізичної безпеки, кібербезпеки, нацбезпеки.