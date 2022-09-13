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Google запускает секретный проект высокоскоростной связи

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Вторник 13 сентября 2022 10:32
Google запускает секретный проект высокоскоростной связи Фото: Google запускает секретный проект высокоскоростной связи (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Группа технических специалистов компании Google работает над программным обеспечением для высокоскоростных коммуникационных сетей, простирающихся от земли до космоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Этот секретный проект, получивший в Google кодовое название "Минковски", будет представлен общественности в понедельник, 19 сентября, в виде нового подразделения под названием Aalyria.

В пресс-релизе Aalyria говорится, что ее задача заключается в управлении "сверхбыстрыми, сверхбезопасными и очень сложными коммуникационными сетями, охватывающими сушу, море, воздух, ближний и дальний космос".

Компания утверждает, что у нее есть технология лазерной связи "экспоненциально большего масштаба и скорости, чем все, что существует сегодня". Программная платформа Aalyria использовалась в нескольких проектах аэрокосмических сетей для Google.

Компания Aalyria заявила, что у нее есть коммерческий контракт на 8,7 млн долларов с подразделением оборонных инноваций США. Компанию возглавит генеральный директор Крис Тейлор, эксперт по национальной безопасности, который руководил другими компаниями, работавшими с правительством.

В совет директоров Aalyria входят несколько предыдущих сотрудников и руководителей Google, а также Винт Серф, главный интернет-евангелист Google, который известен как один из отцов Интернета.

Google сохранит за собой миноритарную долю в Aalyria, но отказался сообщить, сколько ей принадлежит и какой объем внешнего финансирования привлекла компания. Google заявила, что в начале этого года она передала Aalyria интеллектуальную собственность, патенты и материальные активы, включая офисные помещения, на протяжении почти десяти лет.

Технология светового лазера компании Aalyria, которую она называет Tightbeam, утверждает, что данные сохраняются "в целости и сохранности сквозь атмосферу и погоду и обеспечивают связь там, где не существует вспомогательной инфраструктуры".

"Tightbeam радикально улучшает спутниковую связь, Wi-Fi на самолетах и кораблях, а также сотовую связь повсюду", - заявили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Google в ЕС запустила кампанию по борьбе с фейками о переселенцах из Украины. Рекламная кампания основана на исследованиях психологов двух британских университетов.

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