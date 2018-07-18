Google планує оскаржити рішення Єврокомісії щодо штрафу 4,34 млрд євро

У компанії впевнені, що рішення ЄК порушує баланс системи Android

Американська компанія Google планує оскаржити рішення Європейської комісії (ЄК) щодо штрафу у розмірі 4,34 млрд євро через порушення антимонопольного законодавства Євросоюзу. Про це повідомляється в блозі компанії з посиланням на гендиректора Google Сундара Пічаі.



Так, раніше ЄК звинуватила Google в незаконних обмеження виробників пристроїв Android і операторів мобільного зв'язку для закріплення свого домінуючого положення в пошукових системах.



"Сьогодні Єврокомісія опублікувала рішення проти Android. В ньому ігноруються особливості бізнес-моделі Android, а також той факт, що телефони з Android конкурують з iOS-пристроями, що підтвердили 89% респондентів в опитуванні [Google]. ЄК не врахувала і те, який вибір Android надає тисячам виробникам телефонів і мобільних операторів", - йдеться у повідомленні слова Пічаі.



На сьогоднішній день в кожному ціновому сегменті налічується понад 24 тис. Android-пристроїв більш ніж 1,3 тис. різних брендів виробників телефонів в ряді країн світу. Більшість виробників можуть модифікувати систему і контролювати свої додатки.



За словами Пічаі, всі встановлені програми не є обов'язковими і користувачі можуть видалити їх при бажанні. Зараз мобільні пристрої з Android поставляються з близько 40 стандартними додатками від різних розробників, а не тільки від компанії, в якій купується телефон.

"Якщо ви віддаєте перевагу іншим програмам, браузерам та пошукачам, можете легко відключити або видалити стандартні і замість цього вибрати в тому числі додатки, зроблені деякими з 1,6 млн європейців, які заробляють собі на життя розробками таких програм", - уточнюється в заяві.



Однак гендиректор Google нагадав, що якщо виробники мобільних пристроїв виключать стандартні додатки, баланс системи буде порушений і це негативно позначиться на компанії та на користувачів.



У компанії впевнені, що рішення ЄК порушує баланс системи Android і посилає тривожний сигнал на користь невільного програмного забезпечення.



"Android створив більше вибору для всіх", - заявив на своїй сторінці в Twitter прес-секретар Google в Брюсселі Аль Поверни. За його словами, динамічна екосистема, швидкі інновації і більш низькі ціни є класичними ознаками надійної конкуренції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія оштрафувала Google більш, ніж на 5 млрд доларів.