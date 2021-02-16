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Google заплатит во Франции штраф в 1,1 млн евро: названа причина

Автор: Андрей Козловский

Ирландский и французский филиалы корпорации Google согласились выплатить Франции штраф в размере 1,1 млн евро. Причиной стало некорректное отображение рейтингов отелей в стране.

Об этом сообщает Euronews.

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Генеральное управление по конкуренции, потреблению и борьбе с уклонением от уплаты налогов Министерства экономики и финансов Франции сообщило, что по итогам их расследования был выявлен обманный характер рейтинга гостиниц.

"Разбирательство началось после многочисленных жалоб от владельцев и управляющих французских отелей. Всего в ходе проверки были собраны данные о 7,5 тысяч гостиниц", - говорится в сообщении ведомства.

Информация Google была автоматически сверена со сведениями французской официальной классификации гостиниц. В результате выяснилось, что корпорация заменила рейтинг Atout France собственными критериями.

Отмечается, что такие действия Google нанесли сильный ущерб как потребителям, так и владельцам гостиниц, классификация которых была незаслуженно понижена.

Напомним, ранее группа генеральных прокуроров США во главе с генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном подала судебный иск против компании Google. Они заявляют, что компания нечестно пользуется своим положением на рынке рекламы.

Также РБК-Украина писало, что Министерство юстиции США подало иск против владельца Google, компании Alphabet. В США ее обвинили в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов.

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