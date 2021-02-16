Google заплатит во Франции штраф в 1,1 млн евро: названа причина

Генеральное управление по конкуренции, потреблению и борьбе с уклонением от уплаты налогов Министерства экономики и финансов Франции сообщило, что по итогам их расследования был выявлен обманный характер рейтинга гостиниц.

"Разбирательство началось после многочисленных жалоб от владельцев и управляющих французских отелей. Всего в ходе проверки были собраны данные о 7,5 тысяч гостиниц", - говорится в сообщении ведомства.

Информация Google была автоматически сверена со сведениями французской официальной классификации гостиниц. В результате выяснилось, что корпорация заменила рейтинг Atout France собственными критериями.

Отмечается, что такие действия Google нанесли сильный ущерб как потребителям, так и владельцам гостиниц, классификация которых была незаслуженно понижена.