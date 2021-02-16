Google заплатить у Франції штраф у 1,1 млн євро: названа причина

Ірландський і французький філії корпорації Google погодилися виплатити Франції штраф у розмірі 1,1 млн євро. Причиною стало некоректне відображення рейтингів готелів в країні.
Про це повідомляє Euronews.
Генеральне управління з питань конкуренції, споживання та боротьби з ухиленням від сплати податків Міністерства економіки і фінансів Франції повідомило, що за підсумками їх розслідування був виявлений обманний характер рейтингу готелів.
"Розгляд почався після численних скарг від власників і керівників французьких готелів. Всього в ході перевірки були зібрані дані про 7,5 тисяч готелів", - йдеться в повідомленні відомства.
Інформація Google була автоматично звірена з відомостями французької офіційної класифікації готелів. У результаті з'ясувалося, що корпорація замінила рейтинг Atout France власними критеріями.
Наголошується, що такі дії Google завдали збитків як споживачам, так і власникам готелів, класифікація яких була незаконно знижена.
Нагадаємо, раніше група генеральних прокурорів США на чолі з генпрокурором штату Техас Кеном Пакстон подала судовий позов проти компанії Google. Вони заявляють, що компанія нечесно користується своїм становищем на ринку реклами.
Також РБК-Україна писало, що Міністерство юстиції США подало позов проти власника Google, компанії Alphabet. У США її звинуватили в порушенні конкуренції в сфері пошукових сервісів.