Google заплатить у Франції штраф у 1,1 млн євро: названа причина

Генеральне управління з питань конкуренції, споживання та боротьби з ухиленням від сплати податків Міністерства економіки і фінансів Франції повідомило, що за підсумками їх розслідування був виявлений обманний характер рейтингу готелів.

"Розгляд почався після численних скарг від власників і керівників французьких готелів. Всього в ході перевірки були зібрані дані про 7,5 тисяч готелів", - йдеться в повідомленні відомства.

Інформація Google була автоматично звірена з відомостями французької офіційної класифікації готелів. У результаті з'ясувалося, що корпорація замінила рейтинг Atout France власними критеріями.

Наголошується, що такі дії Google завдали збитків як споживачам, так і власникам готелів, класифікація яких була незаконно знижена.