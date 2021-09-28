Google закрыл вход в аккаунты и сервисы на старых версиях Android

"В рамках постоянных усилий по обеспечению безопасности наших пользователей Google больше не будет разрешать вход на устройствах Android под управлением Android 2.3.7 или более ранней версии, начиная с 27 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

В частности, пользователи таких версий не смогут войти в свою учетную запись в Google или воспользоваться такими сервисами как Gmail, YouTube и карты.

Так, при попытке входа на окне экрана будет выдавать ошибку имени пользователя или пароля

В то же время в Google советуют по возможности обновиться до более новой версии Android (3.0 +) чтобы сохранить доступ к приложениям и службам на устройстве.