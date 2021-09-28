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Google закрив вхід в акаунти та сервіси на старих версіях Android

Автор: Марія Кучерявець

Google заборонив користувачам операційної системи Android входити у свої облікові записи та на сервіси. Мова йде про пристрої під управлінням версії 2.3.7 і нижче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"В рамках постійних зусиль із забезпечення безпеки наших користувачів Google більше не буде дозволяти вхід на пристрої Android під управлінням Android 2.3.7 або більш ранньої версії, починаючи з 27 вересня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, користувачі таких версій не зможуть увійти до свого облікового запису в Google чи скористатися такими сервісами як Gmail, YouTube і Карти.

Так, при спробі входу на вікні екрану видаватиме помилку імені користувача або пароля

Натомість у Google радять за можливості оновитися до більш нової версії Android (3.0 +) аби зберегти доступ до додатків і служб Google на пристрої.

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