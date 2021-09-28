Google закрив вхід в акаунти та сервіси на старих версіях Android

"В рамках постійних зусиль із забезпечення безпеки наших користувачів Google більше не буде дозволяти вхід на пристрої Android під управлінням Android 2.3.7 або більш ранньої версії, починаючи з 27 вересня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, користувачі таких версій не зможуть увійти до свого облікового запису в Google чи скористатися такими сервісами як Gmail, YouTube і Карти.

Так, при спробі входу на вікні екрану видаватиме помилку імені користувача або пароля

Натомість у Google радять за можливості оновитися до більш нової версії Android (3.0 +) аби зберегти доступ до додатків і служб Google на пристрої.