Google заборонив реєстрацію у своїх сервісах за допомогою номерів РФ

Що передувало

Зокрема, на території Росії Google призупинив показ реклами на всіх своїх платформах, включаючи YouTube, пошукову та медійну рекламу. Цей крок був спрямований на те, щоб перекрити потоки доходів для російських організацій, пов'язаних з державою та військовими.

YouTube, що належить компанії Google, заблокував російські державні медіа-канали. На початку цього року YouTube заблокував понад 40 регіональних каналів російської державної телевізійної та радіомовної компанії.

Нещодавно у Росії відеохостинг YouTube перестав відкриватися на комп'ютерах і мобільних пристроях. Ймовірна причина - рішення російської влади уповільнити роботу YouTube. Ці дії нібито є наслідком політики YouTube, який послідовно видаляє канали російських політичних діячів.

Google Cloud припинив приймати нових клієнтів у Росії. Крім того, доступ до сервісів Google Cloud був обмежений для російських державних організацій.

Припинення роботи Google Pay: через санкції проти російських фінансових установ було обмежено роботу сервісів Google Pay, що ускладнило використання сервісу користувачами деяких російських банків.

Обмеження в App Store: Google Play призупинив завантаження платних додатків та оновлень у Росії. Безкоштовні додатки залишаються доступними, але економічний вплив на розробників, які покладаються на внутрішні покупки або платні завантаження, був значним.

Дотримання санкцій: Google дотримується міжнародних санкцій та експортного контролю, які включають обмеження на надання послуг або технологій суб'єктам, що потрапили під санкції в Росії.

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