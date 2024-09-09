Google запретил регистрацию в своих сервисах с помощью номеров РФ

Что предшествовало

В частности, на территории России Google приостановил показ рекламы на всех своих платформах, включая YouTube, поисковую и медийную рекламу. Этот шаг был направлен на перекрытие потоков доходов для российских организаций, связанных с государством и военными.

YouTube, принадлежащий компании Google, заблокировал российские государственные медиа-каналы. В начале этого года YouTube заблокировал более 40 региональных каналов русской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Недавно в России видеохостинг YouTube перестал открываться на компьютерах и мобильных устройствах. Вероятная причина – решение российских властей замедлить работу YouTube. Эти действия якобы являются следствием политики YouTube, последовательно удаляющей каналы российских политических деятелей.

Google Cloud перестал принимать новых клиентов в России. Кроме того, доступ к сервисам Google Cloud был ограничен российским государственным организациям.

Прекращение работы Google Pay: из-за санкций против российских финансовых учреждений была ограничена работа сервисов Google Pay, что затруднило использование сервиса пользователями некоторых российских банков.

Ограничения в App Store: Google Play приостановил загрузку платных приложений и обновлений в России. Бесплатные приложения остаются доступными, но экономическое влияние на разработчиков, возлагаемых на внутренние покупки или платные загрузки, было значительным.

Соблюдение санкций: Google соблюдает международные санкции и экспортный контроль, включающие ограничения на предоставление услуг или технологий субъектам, попавшим под санкции в России.

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