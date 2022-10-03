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Google заблокувала Китаю доступ до онлайн-перекладача: в чому причина

Новость на русском →
Понеділок 03 жовтня 2022 16:18
Google заблокувала Китаю доступ до онлайн-перекладача: в чому причина Фото: Google заблокувала Китаю доступ до онлайн-перекладача (facebook.com/worldeconomicforum)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Google прийняла рішення заблокувати роботу онлайн-перекладача в Китаї. Усе через низькі показники використання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми припинили роботу Google Translate на території материкового Китаю через низькі показники використання", - пояснює причину блокування онлайн-перекладача представник компанії.

Як відзначають журналісти, Google Translate був одним з небагатьох сервісів не лише самої компанії, а й інших великих американських компаній, які продовжували роботу у Китаї. Так, наприклад, в країні також заблоковані Facebook, Twitter, YouTube й численні новинні сайти тощо.

Зазначається, що припинення роботи сервісу також пов'язано й з посиленням напруженості між США і Китаєм. Сьогодні обидві країни вживають усі можливі заходи для захисту конфіденційних технологій та інтелектуальної власності.

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