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Google заблокировал YouTube-канал Госдумы России

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Москва, Суббота 09 апреля 2022 13:52
Google заблокировал YouTube-канал Госдумы России Фото: YouTube заблокировал аккаунт Госдумы России (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Канал Государственной думы Российской Федерации оказался заблокирован на платформе YouTube. Аккаунт с более 145 тысячами подписчиков недоступен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госдумы РФ.

"На нем было более 145 тысяч подписчиков, а наши видео суммарно набрали более 100 млн просмотров. Мы делились с вами эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и нашими программами", - говорится в сообщении.

Причина блокировки канала "Дума ТВ" не называется.

Напомним, ранее YouTube удалил брифинг официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой за нарушение политики платформы в отношении насилия.

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