Google заблокував YouTube-канал Держдуми Росії
Канал Державної думи Російської Федерації виявився заблокований на платформі YouTube. Аккаунт з понад 145 тисячами передплатників недоступний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держдуми РФ.
"На ньому було понад 145 тисяч підписників, а наші відео сумарно набрали понад 100 млн переглядів. Ми ділилися з вами ексклюзивними коментарями депутатів, трансляціями пленарних засідань і нашими програмами", - йдеться в повідомленні.
Причина блокування каналу "Дума ТВ" не називається.
Нагадаємо, раніше YouTube видалив брифінг офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової за порушення політики платформи щодо насильства.
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