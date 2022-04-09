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Google заблокував YouTube-канал Держдуми Росії

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Москва, Субота 09 квітня 2022 13:52
Google заблокував YouTube-канал Держдуми Росії Фото: YouTube заблокував аккаунт Держдуми Росії (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Канал Державної думи Російської Федерації виявився заблокований на платформі YouTube. Аккаунт з понад 145 тисячами передплатників недоступний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держдуми РФ.

"На ньому було понад 145 тисяч підписників, а наші відео сумарно набрали понад 100 млн переглядів. Ми ділилися з вами ексклюзивними коментарями депутатів, трансляціями пленарних засідань і нашими програмами", - йдеться в повідомленні.

Причина блокування каналу "Дума ТВ" не називається.

Нагадаємо, раніше YouTube видалив брифінг офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової за порушення політики платформи щодо насильства.

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