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Google заблокував близько 90 YouTube-каналів, пов'язаних з Росією

Четвер 06 серпня 2020 13:02
Google заблокував близько 90 YouTube-каналів, пов'язаних з Росією
Фото: Google (flickr.com/Ben Nuttall)
Автор: Андрій Козловський

Такі заходи були вжиті в рамках боротьби з дезінформацією

Компанія Google з квітня по червень заблокувала більше 2,5 тисячі каналів на YouTube, пов'язаних з Китаєм і РФ. Такі заходи були вжиті в рамках боротьби з дезінформацією.

Про це йдеться в блозі Google.

Як повідомляється, 2596 каналів, які були пов'язані з Китаєм, були заблоковані через "спам і неполітичний контент". Однак був присутній і політичний контент, в тому числі матеріали, пов'язані з боротьбою з COVID-19 в США і протестах проти расової дискримінації.

Крім того, компанія заблокувала близько 90 каналів, пов'язаних з Росією. Вони публікували фарс про ЄС, Литву, Україну, Росію і Сирію і реакції США на COVID-19, а також інформацію про внутрішню політику РФ і міжнародних питаннях.

Також були заблоковані близько 20 каналів, пов'язаних з Іраном.

Нагадаємо, у рамках боротьби з поширенням дезінформації, Facebook видалив мережу з фейковими українськими сторінками, які пов'язані з агентством Postmen DA у Києві.

Крім того, Facebook і Twitter видалили акаунти впливових прихильників президента Бразилії Жаїра Болсонару згідно з постановою Верховного суду країни.

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