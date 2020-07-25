Facebook и Twitter удалили аккаунты сторонников президента Бразилии Болсонару

Фото: Жаир Болсонару (Eraldo Peres)

Компании выполнили постановление суда

Facebook и Twitter удалили аккаунты влиятельных сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару согласно постановлению Верховного суда страны. Речь идет о возможном распространении дезинформации.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд постановил удалить 16 аккаунтов в Facebook и 12 в Twitter в рамках расследования относительно возможного распространения дезинформации сторонниками Болсонару.

Среди владельцев удаленных аккаунтов - Роберто Джефферсон, экс-конгрессмен и президент консервативной партии PTB, а также бизнесмены Лучано Ханг, Эдгар Корона и Оскар Фахури и активистка Сара Джиромини, широко известная как Сара Винтер.

Предполагается, что постановление суда должно помешать использованию учетных записей "как средств осуществления возможного преступного поведения".

В Facebook сообщили, что "уважают судебную систему и выполняют действующие законные предписания". В заявлении Twitter говорится: "Twitter действовал строго в соответствии с правовыми нормами, связанными с расследованием Верховного суда".

В партии PTB заявили, что решение суда препятствует Роберто Джефферсону реализовать его "право на свободу слова и мнений в социальных сетях".

Активистка Винтер заявила, что будет жаловаться в "международные правозащитные организации за серьезное нарушение свободы слова".

Сам Болсонару ранее высказался против расследования, назвав это серьезной угрозой свободе слова.

Отметим, президент Бразилии известен своей критикой карантина и ограничений, связанных с пандемией. Через суд его пытались заставить носить маску в общественных местах, но решение он обжаловал.

Также Болсонару называл коронавирус "небольшим гриппом", и посещал митинги против карантина.

В результате он заразился коронавирусом: два сделанных в июле теста на COVID-19 показали положительный результат.

Кроме того, Болсонару также заявил о планах своей страны покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).