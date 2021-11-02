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Google и Youtube заблокировали аккаунт и канал Следственного комитета Беларуси

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Вторник 02 ноября 2021 15:56
Google и Youtube заблокировали аккаунт и канал Следственного комитета Беларуси Фото: Google и Youtube заблокировали аккаунт и канал Следственного комитета Беларуси (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Google и YouTube заблокировали аккаунты Следственного комитета Беларуси. Соответствующее решение было принято из-за санкций в отношении лиц и организаций в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

Согласно сообщению от Google, аккаунт Следкома был отключен в соответствии с правилами по ограничению экспорта и применения санкций. В то же время его уже невозможно будет восстановить.

Также был заблокирован и Youtube-канал в котором были 23 тысячи подписчиков. По словам представительницы Следственного комитета Юлии Гончаровой, канал содержал в себе много видеоинформации с официальными заявлениями представителей комитета, видеосюжеты из уголовных дел и видеоматериалы со значимыми темами.

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