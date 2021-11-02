Google та Youtube заблокували акаунт й канал Слідчого комітету Білорусі

Google і YouTube заблокували акаунти Слідчого комітету Білорусі. Відповідне рішення було прийнято через санкції щодо осіб та організацій в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Белта ".

Згідно з повідомленням від Google, акаунт Слідкому було вимкнено відповідно до правил щодо обмеження експорту й застосування санкцій. Водночас його вже неможливо буде відновити.

Також було заблоковано і Youtube-канал у якому були 23 тисячі підписників. За словами представниці Слідкому Юлії Гончарової, канал містив в собі багато відеоінформації з офіційними заявами представників комітету, відеосюжети з кримінальних справ й відеоматеріали зі значущими темами.