Google может выпустить складной Pixel Fold вместе с Android 12L

Google изменил Android 12, чтобы он лучше подходил для больших экранов. В различных элементах пользовательского интерфейса, таких как панель уведомлений, экран блокировки и другие системные поверхности, используется новая двухколоночная верстка.

В нижней части экрана появилась панель задач, которая может автоматически переключаться на "избранные приложения". А вход в режим разделенного экрана стал очень простым.

Google заявляет, что выпустит финальную версию Android 12L в начале следующего года, чтобы успеть к следующей волне планшетов и складных устройств на Android 12.

"Мы также предлагаем эти функции нашим OEM-партнерам для внедрения на их существующие устройства с большими экранами", - заявили в компании.

Согласно официальному графику выпуска Android 12L, первая публичная бета-версия выйдет где-то в декабре, а стабильная версия появится на "крупноэкранных" устройствах в марте 2022 года.

Возможно, именно в это время дебютирует и Pixel Fold. Скорее всего, Pixel Fold покажут в марте, когда Android 12L будет готов к финальному запуску.