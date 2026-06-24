Google відкрив перший у світі музей ШІ-мистецтва: експонати змінюються наживо

Простір площею близько 2300 квадратних метрів є омнісенсорною екосистемою, де цифрові дані перетворюються на художній пігмент, а картини еволюціонують у реальному часі.

Dataland стала апогеєм десятирічного шляху спільної роботи дослідників Google та студії Refik Anadol Studio, який розпочався у 2016 році у межах першої програми Artists and Machine Intelligence (AMI).

Технології Google Cloud та перша жива експозиція

Дебютна виставка музею під назвою Machine Dreams: Rainforest ("Сни машини: Тропічний ліс") присвячена дикій природі.

Експозиція базується на розробці Refik Anadol Studio - великій природній моделі Large Nature Model (LNM). Це фундаментальний ШІ, навчений на гігантському масиві даних про навколишній світ.

Для перетворення екологічної інформації на 1,2 мільярда пікселів гіпергенеративної реальності музей повністю покладається на хмарну інфраструктуру Google Cloud.

Хмарна екосистема Google забезпечує роботу таких напрямків:

Омнісенсорний інтерактив: простір веде безперервний діалог із відвідувачами. Алгоритми аналізують емоції людей у залі у реальному часі, динамічно підлаштовуючи генеративні звукові ландшафти та змінюючи аромати у приміщенні.

Генерація в реальному часі: платформа Gemini Enterprise Agent Platform та інструменти Compute Engine координують роботу комплексу складних ШІ-моделей. Серед них - генеративно-змагальні мережі (GAN), дифузійні моделі та мультимодальний ШІ Gemini.

Екологічність обчислень: уся хмарна інфраструктура, на якій працюють моделі музею, функціонує з використанням 87% безвуглецевої відновлюваної обчислювальної енергії.

Технології Google Cloud керують усіма процесами інституції - від квиткових систем на вході до динамічної зміни зображень на стінах галерей.

Google та медіахудожник Рефік Анадол запустили музей майбутнього (фото: Refik Anadol Studio)

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Підтримка нових авторів та арт-резиденція

Крім запуску постійної експозиції, платформа Google Arts & Culture оголосила про фінансову та технічну підтримку нової програми арт-резиденції Dataland AI Artist Residency.

Цей шестимісячний інкубатор створений для того, щоб ширша творча спільнота отримала доступ до передових технологій машинного навчання.

У межах першої програми чотири відібрані художники отримають індивідуальні гранти у розмірі 25 000 доларів, експертну менторську підтримку від фахівців Refik Anadol Studio, а також прямий доступ до інструментів Google Cloud і сучасних ШІ-моделей.

Роботи, які автори створять за час резиденції, будуть представлені на глобальній сцені Dataland, а також на офіційному сайті Google Arts & Culture наприкінці року.