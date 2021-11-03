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Google усиливает защиту аккаунтов для пользователей

Автор: Валерия Полищук

Компания Google ужесточает защиту аккаунтов пользователей сервиса. С 9 ноября будет автоматически изменен привычный способ входа в учетную запись пользователя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gizmochina.

Такое нововведение связано с переходом на обязательную двухфакторную аутентификацию.

Google уже начал рассылать электронные письма и подсказки в приложении.

"После ввода пароля необходимо выполнить второй шаг с помощью телефона. Держите мобильный под рукой при входе в систему", - говорится в сообщении.

Так, пользователи лишатся возможности заходить в аккаунт только при помощи пароля. Юзеры будут дополнительно получать сообщение или электронное письмо с одноразовым паролем при каждом входе в учетную запись Google для подтверждения личности.

Дополнительная проверка повысит уровень безопасности аккаунта и личных данных пользователей. Также аутентификация должна решить проблему кражи паролей - наиболее распространенный способ взлома учетных записей.

Пока что двухфакторная аутентификация не является обязательной для всех пользователей, однако к концу этого года Google планирует перевести на нее 150 млн пользователей.

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