Google свернул продажу рекламы на своих сервисах в России из-за войны в Украине

Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России. Решение компания приняла в связи с войной против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что приостановка также затронет видеохостинг YouTube.
"В свете исключительных обстоятельств мы приостанавливаем Google-рекламу в России. Ситуация развивается быстро, и мы продолжим делиться обновлениями в случае необходимости", - говорится в заявлении компании.
Напомним, Нью-Йоркская биржа (NYSE) и Nasdaq в понедельник приостановили торги акциями российских компаний. Под запрет попали "Яндекс", "Озон", МТС и другие компании.
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