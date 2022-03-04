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Google згорнув продаж реклами на своїх сервісах в Росії через війну в Україні

Автор: Артур Родивилов

Google призупинив продаж реклами на своїх сервісах в Росії. Рішення компанія прийняла у зв'язку з війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що призупинення також торкнеться відеохостинг YouTube.

"У світлі виняткових обставин ми припиняємо Google-рекламу в Росії. Ситуація розвивається швидко, і ми продовжимо ділитися оновленнями в разі необхідності", - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, Нью-Йоркська біржа (NYSE) і Nasdaq у понеділок призупинили торги акціями російських компаній. Під заборону потрапили "Яндекс", "Озон", МТС та інші компанії.

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