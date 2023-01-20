Google слідом за іншими техногігантами оголосила про масові звільнення

Alphabet Inc, материнська компанія Google, заявила, що скорочує близько 12 тисяч робочих місць, або 6% своїх співробітників, оскільки технологічний сектор страждає від звільнень, а компанії роблять ставку на штучний інтелект (ШІ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Скорочення відбуваються у складний момент для американської компанії, яка довгий час була лідером у ключових галузях досліджень ШІ.
Цього тижня Microsoft заявила, що побоювання з приводу рецесії змушують її скоротити 10 тисяч робочих місць, що становить менше ніж 5% її робочої сили, і зосередиться на тому, щоб у майбутньому наповнити свої продукти штучним інтелектом.
Alphabet зіткнулася з "іншою економічною реальністю" порівняно з минулими двома роками, коли вона швидко збільшила чисельність персоналу. Генеральний директор Сундар Пічаї взяв на себе "повну відповідальність" за ці рішення. Пічаї став генеральним директором Alphabet у 2019 році.
Проте, за його словами, Google готується "поділитися абсолютно новим досвідом з користувачами, розробниками та підприємствами", і компанія має "істотні можливості зі штучним інтелектом у наших продуктах".
За його словами, звільнення в Alphabet пройшли перегляд її співробітників і пріоритетів, що призвело до звільнень у різних регіонах. За його словами, серед тих, хто зіткнувся зі скороченням, були рекрутери, корпоративний персонал, інженери та команди з продуктів.
У Сполучених Штатах, де Alphabet вже надіслала постраждалим співробітникам електронного листа, співробітники отримають вихідну допомогу та шість місяців медичного обслуговування, а також імміграційну підтримку.
Сюзанна Стрітер, аналітик Hargreaves Lansdown, сказала, що рекламний бізнес Alphabet, що лежить в основі пошукової системи Google та YouTube, не застрахований від економічних потрясінь.
Зі звільненнями Google приєдналася до інших технологічних гігантів, які різко скоротили свою діяльність на тлі нестабільної світової економіки та стрімкого зростання інфляції. Зокрема , Meta, Twitter та Amazon скоротили штати .