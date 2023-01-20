Google слідом за іншими техногігантами оголосила про масові звільнення

Скорочення відбуваються у складний момент для американської компанії, яка довгий час була лідером у ключових галузях досліджень ШІ.

Цього тижня Microsoft заявила, що побоювання з приводу рецесії змушують її скоротити 10 тисяч робочих місць, що становить менше ніж 5% її робочої сили, і зосередиться на тому, щоб у майбутньому наповнити свої продукти штучним інтелектом.

Alphabet зіткнулася з "іншою економічною реальністю" порівняно з минулими двома роками, коли вона швидко збільшила чисельність персоналу. Генеральний директор Сундар Пічаї взяв на себе "повну відповідальність" за ці рішення. Пічаї став генеральним директором Alphabet у 2019 році.

Проте, за його словами, Google готується "поділитися абсолютно новим досвідом з користувачами, розробниками та підприємствами", і компанія має "істотні можливості зі штучним інтелектом у наших продуктах".

За його словами, звільнення в Alphabet пройшли перегляд її співробітників і пріоритетів, що призвело до звільнень у різних регіонах. За його словами, серед тих, хто зіткнувся зі скороченням, були рекрутери, корпоративний персонал, інженери та команди з продуктів.

У Сполучених Штатах, де Alphabet вже надіслала постраждалим співробітникам електронного листа, співробітники отримають вихідну допомогу та шість місяців медичного обслуговування, а також імміграційну підтримку.

Сюзанна Стрітер, аналітик Hargreaves Lansdown, сказала, що рекламний бізнес Alphabet, що лежить в основі пошукової системи Google та YouTube, не застрахований від економічних потрясінь.