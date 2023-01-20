Google вслед за другими техногигантами объявила о массовых увольнениях

Сокращения происходят в сложный момент для американской компании, которая долгое время была лидером в ключевых областях исследований ИИ.

На этой неделе Microsoft заявила, что опасения по поводу рецессии вынуждают ее сократить 10 тысяч рабочих мест, что составляет менее 5% ее рабочей силы, и сосредоточится на том, чтобы в будущем наполнить свои продукты искусственным интеллектом.

Alphabet столкнулась с "иной экономической реальностью" по сравнению с прошлыми двумя годами, когда она быстро увеличила численность персонала. Генеральный директор Сундар Пичаи взял на себя "полную ответственность" за эти решения. Пичаи стал генеральным директором Alphabet в 2019 году.

Тем не менее, по его словам, Google готовится "поделиться совершенно новым опытом с пользователями, разработчиками и предприятиями", и у компании есть "существенные возможности с искусственным интеллектом в наших продуктах".

По его словам, увольнения в Alphabet последовали за пересмотром ее сотрудников и приоритетов, что привело к увольнениям в разных регионах. По его словам, среди тех, кто столкнулся с сокращением, были рекрутеры, корпоративный персонал, инженеры и команды по продуктам.

В Соединенных Штатах, где Alphabet уже отправила пострадавшим сотрудникам электронное письмо, сотрудники получат выходное пособие и шесть месяцев медицинского обслуживания, а также иммиграционную поддержку.

Сюзанна Стритер, аналитик Hargreaves Lansdown, сказала, что рекламный бизнес Alphabet, лежащий в основе поисковой системы Google и YouTube, не застрахован от экономических потрясений.