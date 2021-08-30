Google разрабатывает программу-детектор для бегунов с нарушением зрения
США , Понедельник 30 августа 2021 16:17
Компания Google Japan заявила о начале разработки новой технологии, которая будет помогать бегунам с нарушением зрения во время пробежки. Приложение будет самостоятельно анализировать положение своего владельца.
Компания разрабатывает приложение-анализатор, которое будет облегчать пробежки бегунам, имеющим определенные недостатки зрения.
Как будет работать технология?
Бегун прикрепляет к животу смартфон в котором установлено специальное приложение;
Благодаря камерам мобильного телефона искусственный интеллект самостоятельно будет анализировать изображение и положение владельца относительно его маршрута;
Если бегун находится на правильном пути-смартфон будет издавать мягкий звук. Иначе он будет сообщать об этом более громким сигналом.