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Google розширить вимоги до політичної реклами в Євросоюзі

Новини » Телеком & IT    22.11.2018 - 22:27
Google розширить вимоги до політичної реклами в Євросоюзі
Ілюстративне фото (GettyImages)

Розширення вимог до політреклами пов'язані з виборами до ЄП у 2019 році

В рамках боротьби з фейковими новинами Google посилює вимоги до політичної реклами в Європейському союзі (ЄС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Напередодні виборів до Європейського парламенту, які відбудуться у 2019 році, Google зробив обов'язковою інформацію про компанію чи фізичну особу, яка оплатила рекламу, якщо в ній згадується політична партія, її кандидати або чинні представники.

Однак, перед тим, як оплачувати рекламу, потенційний рекламодавець має отримати затвердження відповідної заявки адміністрацією інтернет-ресурсу.

Також Google має намір представити інформацію про рекламодавців політичної реклами, про те, на кого була розрахована реклама та скільки за неї було сплачено.

Окрім того, буде представлено бібліотеку рекламних роликів.

Нагадаємо, Google, Facebook, Twitter та інші технічні і рекламні компанії взяли на себе зобов'язання втілювати нові заходи і інвестувати в технології для боротьби з поширенням фейкових новин в мережі в Європі.

Спеціальний альянс, до складу якого входять компанії Mozilla Corp і інші рекламні організації, представлять свій кодекс поведінки Європейській комісії.

 

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