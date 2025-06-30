Google публікує тривожні дані про екологію: викиди б'ють рекорди

Корпорація Google кілька років тому поставила перед собою амбітну мету - знизити викиди парникових газів до мінімуму до 2030 року. Однак їхній план під загрозою, оскільки викиди компанії продовжують збільшуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Непередбачуване зростання енергоспоживання

У своєму новому звіті зі сталого розвитку за 2025 рік Google заявила про збільшення так званих "амбітних викидів" вуглецю на 11% за підсумками минулого року - до 11,5 млн тонн CO2. Це на 51% вище, ніж у 2019 році, що ще далі віддаляє компанію від заявленої мети - скоротити кліматичні викиди наполовину до 2030 року.

Серед причин зростання в Google називають фактори, що перебувають поза прямим контролем компанії, включно зі стрімким розвитком нових технологій, що ускладнює прогнозування майбутніх потреб в енергії та обсягів викидів.

ШІ - ключовий драйвер енерговитрат

Особливо наголошується на впливі штучного інтелекту, який, за даними звіту, помітно підвищує енергоспоживання не тільки в Google, а й у таких гігантах, як Microsoft і Meta. Уже до кінця 2025 року ШІ може обігнати Bitcoin за споживанням енергії, попереджають аналітики.

Незважаючи на те, що частина стартапів, таких як DeepSeek, розробляє більш енергоефективні моделі, великі гравці роблять ставку на потужні дата-центри. Так, Meta будує газовий дата-центр у Луїзіані, а президент США Дональд Трамп підписав указ, що просуває використання вугілля для живлення ШІ-центрів.

Цікавий факт: згідно з даними з додатка до звіту, реальний обсяг викидів Google сягнув 15,2 млн тонн CO2 - це можна порівняти зі щорічними викидами 40 газових електростанцій.

Google відзвітувала і про 12% зниження викидів від дата-центрів, незважаючи на загальне збільшення споживання енергії. Однак навіть із цим зниженням їхній рівень все ще значно вищий, ніж у 2019 році.

У звіті також підкреслюються додаткові виклики: сповільнене впровадження безвуглецевої енергетики, зміни в кліматичному законодавстві та відсутність зелених рішень на низці ринків.

"Ці зовнішні чинники можуть вплинути на вартість, реалістичність і терміни досягнення наших цілей. Їх подолання вимагає гнучкості", - наголошується в документі.