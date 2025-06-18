Яку шкоду екології завдала війна: в уряді назвали суму збитків

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оцінює суму екологічних збитків від російської агресії на рівні 90 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова профільного міністра Світлани Гринчук, які вона сказала під час конференції "Справедлива трансформація вугільних регіонів".

"Сума збитків оцінюється в близько 90 млрд євро", - сказала міністр.

Світлана Гринчук заявила, що для відновлення навколишнього середовища та інфраструктури необхідні будуть роки або десятки років.

"Для того, щоб відновити ці природні ресурси, відновити ту шкоду, яка була завдана навколишньому середовищу, критичній інфраструктурі потрібні будуть роки і десятки років. Деякі природні об'єкти ми, на жаль, не зможемо відновити до того стану у якому вони були", - додала міністр.