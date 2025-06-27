Google припиняє підтримку Chrome на цих Android-смартфонах: кого торкнеться

Що зміниться

З виходом Chrome 139, запланованим на перший тиждень серпня, мінімальною необхідною версією Android стане Android 10. Це означає, що пристрої на Android 8.0 (Oreo) і Android 9.0 (Pie) більше не зможуть оновлювати браузер. Останньою доступною для них версією залишиться Chrome 138.

При цьому Google уточнює: браузер продовжить працювати на старих версіях Android, однак оновлення безпеки та нові функції отримувати більше не буде. Згодом це може призвести до того, що окремі сайти перестануть коректно відображатися, хоча станеться все не відразу - на це можуть піти місяці або навіть роки.

Які пристрої під загрозою

До списку пристроїв, які втратять підтримку, входять популярні раніше моделі на кшталт Samsung Galaxy S8 і S8 Plus, які від початку вийшли на Android 7 і припинили оновлюватися на Android 9. Те ж саме стосується Galaxy Note 8, який також не отримав Android 10.

Користувачі старих моделей від Motorola і OnePlus також можуть зіткнутися з обмеженнями. Навіть перше покоління Google Pixel свого часу оновилося до Android 10 - і зараз залишається "на межі" мінімальних вимог.

Для власників таких пристроїв припинення підтримки означає не тільки втрату нових функцій, а й підвищені ризики безпеки.

Кого це торкнеться

За останніми даними розподілу, Android 9.0 встановлено приблизно на 6% пристроїв, а Android 8.0 і 8.1 - ще на 4%. У сумі це близько 10% всіх Android-пристроїв у світі. Таким чином, масштабне відключення підтримки поки що не загрожує більшості користувачів.

Що радить Google

Користувачам, чиї пристрої працюють на Android 8 або 9, компанія рекомендує якнайшвидше перейти на Android 10 або новішу версію, щоб продовжити отримувати оновлення безпеки та нові функції браузера.

"Chrome 138 - остання версія, що підтримує Android 8 і 9. Щоб продовжувати отримувати оновлення, необхідно оновити пристрій до Android 10 або новіше", - зазначили в компанії.