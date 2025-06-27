Google прекращает поддержку Chrome на этих Android-смартфонах: кого коснется

Что изменится

С выходом Chrome 139, запланированным на первую неделю августа, минимальной требуемой версией Android станет Android 10. Это означает, что устройства на Android 8.0 (Oreo) и Android 9.0 (Pie) больше не смогут обновлять браузер. Последней доступной для них версией останется Chrome 138.

При этом Google уточняет: браузер продолжит работать на старых версиях Android, однако обновления безопасности и новые функции получать больше не будет. Со временем это может привести к тому, что отдельные сайты перестанут корректно отображаться, хотя произойдет все не сразу - на это могут уйти месяцы или даже годы.

Какие устройства под угрозой

В список устройств, которые потеряют поддержку, входят популярные ранее модели вроде Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, которые изначально вышли на Android 7 и прекратили обновляться на Android 9. То же самое касается Galaxy Note 8, который также не получил Android 10.

Пользователи старых моделей от Motorola и OnePlus также могут столкнуться с ограничениями. Даже первое поколение Google Pixel в свое время обновилось до Android 10 - и сейчас остается "на грани" минимальных требований.

Для владельцев таких устройств прекращение поддержки означает не только потерю новых функций, но и повышенные риски безопасности.

Кого это затронет

По последним данным распределения, Android 9.0 установлен примерно на 6% устройств, а Android 8.0 и 8.1 - еще на 4%. В сумме это около 10% всех Android-устройств по миру. Таким образом, масштабное отключение поддержки пока не грозит большинству пользователей.

Что советует Google

Пользователям, чьи устройства работают на Android 8 или 9, компания рекомендует как можно скорее перейти на Android 10 или более новую версию, чтобы продолжить получать обновления безопасности и новые функции браузера.

"Chrome 138 - последняя версия, поддерживающая Android 8 и 9. Чтобы продолжать получать обновления, необходимо обновить устройство до Android 10 или новее", - отметили в компании.