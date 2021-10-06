Google принудительно включит двухфакторную аутентификацию: что это значит

Вместе со 150 миллионами пользователей Google двухфакторную аутентификацию включат у двух миллионов авторов YouTube. Компания объявила о нововведениях в месяц осведомленности о кибербезопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на блог компании.
Двухфакторная аутентификация стала "бесшовной". Теперь подтверждать вход можно одним нажатием на уведомление.
Напомним, 4 октября произошел глобальный сбой работы соцсетей.
После этого СМИ сообщили о крупнейшем в истории "сливе" данных пользователей Facebook. Однако, в компании это опровергли.