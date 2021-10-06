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Google принудительно включит двухфакторную аутентификацию: что это значит

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Вашингтон, Среда 06 октября 2021 11:41
Google принудительно включит двухфакторную аутентификацию: что это значит Фото: Google принудительно включит двухфакторную аутентификацию (Leon Neal/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Вместе со 150 миллионами пользователей Google двухфакторную аутентификацию включат у двух миллионов авторов YouTube. Компания объявила о нововведениях в месяц осведомленности о кибербезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на блог компании.

Двухфакторная аутентификация стала "бесшовной". Теперь подтверждать вход можно одним нажатием на уведомление.

Напомним, 4 октября произошел глобальный сбой работы соцсетей.

После этого СМИ сообщили о крупнейшем в истории "сливе" данных пользователей Facebook. Однако, в компании это опровергли.

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