ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Google предотвратила хакерскую атаку на аккаунты YouTube-блогеров. Есть связь с РФ

Новина українською →
Среда 20 октября 2021 20:32
Google предотвратила хакерскую атаку на аккаунты YouTube-блогеров. Есть связь с РФ Фото: Google предотвратила хакерскую атаку на аккаунты YouTube-блогеров (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Компания Google предотвратила массированную хакерскую атаку на аккаунты YouTube-блогеров. В компании заявили о связи с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В корпорации заявили, что с 2019 года хакеры совершали атаки через фишинг, по e-mail.

"Участники этой кампании, которую мы приписываем группе хакеров, набранных на одном из русскоязычных форумов, заманивают свою цель поддельными возможностями сотрудничества захватывают их канал, а затем либо продают его тому, кто больше заплатит, либо используют для трансляции криптовалютных афер", - говорится в сообщении.

Стоимость аккаунта составляла от 3 до 4 тысяч долларов.

Google удалось заблокировать 1,6 миллиона фишинговых сообщений и восстановить 99% украденных аккаунтов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Google YouTube Российская Федерация
NEWS
Тест или COVID-cертификат. Что нужно знать о новых правилах карантина для транспорта
Тест или COVID-cертификат. Что нужно знать о новых правилах карантина для транспорта
DAILY
Деньги на округа, "минималка" и дороги: чего депутатам не хватило в госбюджете
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Деньги на округа, "минималка" и дороги: чего депутатам не хватило в госбюджете