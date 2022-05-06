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Google витратить 10 млн доларів на боротьбу з фейками про війну в Україні

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Варшава, П'ятниця 06 травня 2022 01:32
Google витратить 10 млн доларів на боротьбу з фейками про війну в Україні Офіс Google (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Керівник підрозділу Google в регіоні Європа, Близький Схід і Африка Метью Бріттін на конференції донорів у Варшаві заявив, що компанія Google з початку військової агресії з боку РФ надала Україні вже 55 мільйонів доларів допомоги. 10 мільйонів доларів спрямують на боротьбу з фейками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми пожертвували 35 мільйонів доларів безпосередньо і на гуманітарні потреби для підтримки народу України, в тому числі і тих українців, хто рятується від війни, надавши, серед іншого, 10 мільйонів доларів польським організаціям, які працюють з тимчасово переміщеними особами. Вчора ми анонсували грант для Міжнародного Комітету порятунку, щоб розширити доступ до важливої інформації постраждалим від війни", - повідомив Бріттін.

За його словами, Google до вже наданої допомоги додає ще 10 мільйонів доларів на гуманітарні потреби людей в Україні й таку ж суму на протидію поширенню недостовірної інформації в регіоні, оскільки поширення такої інформації в умовах війни може бути питанням життя і смерті.

Раніше повідомлялося, що Google заблокував всі платежі з території Росії. Обмеження поширилося на банківські картки різних платіжних систем.

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