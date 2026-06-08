Google платитиме SpaceX майже 1 мільярд доларів щомісяця: у чому причина

Ціна питання - майже мільярд доларів щомісяця

Угода розрахована на термін з жовтня 2026 року по червень 2029 року. За умовами договору Google зобов'язується виплачувати SpaceX 920 мільйонів доларів щомісяця.

За ці гроші пошуковий гігант отримає в оренду потужне обчислювальне залізо:

Близько 110 000 графічних процесорів (GPU) NVIDIA;

Центральні процесори (CPU);

Об'єми високошвидкісної пам'яті та супутні мережеві компоненти.

Контракт за своєю структурою схожий на угоду, яку SpaceX підписала наприкінці травня з компанією Anthropic. Проте Anthropic платить більше - 1,25 мільярда доларів на місяць за повну оренду дата-центру Colossus 1 у Теннессі, який спочатку будувався стартапом xAI Ілона Маска.

Google, судячи з цифр, забирає приблизно половину аналогічного об'єму потужностей, хоча точне розташування серверів для цієї угоди наразі не розголошується.

Чому Google забракло власних серверів?

Ситуація виглядає парадоксально, адже Google офіційно вважається найбільшим у світі одноосібним власником обчислювальних потужностей для ШІ.

У Google Cloud пояснили такий крок критичною необхідністю.

"Це короткострокова, своєчасна угода, яка забезпечить нам мостову (тимчасову) потужність. Ми зафіксували стрімке зростання клієнтського попиту на нашу платформу агентів Gemini Enterprise, яке виявилося значно вищим, ніж ми прогнозували", - пояснили представники техногіганта.

Для фінансування подібних масштабних проєктів материнська компанія Alphabet розгорнула рекордну інвестиційну кампанію. Цього року її капітальні витрати вже перевищили 180 мільярдів доларів, а для покриття подальших витрат конгломерат оголосив про продаж власних акцій на суму 80 мільярдів доларів.

Підготовка до IPO століття?

Угода містить пункт про можливість розірвання з повідомленням за 90 днів, який почне діяти після 31 грудня 2026 року. Також прописано суворий графік запуску: SpaceX зобов'язана надати повний доступ до заявленої кількості GPU до 30 вересня 2026 року.

У разі зриву дедлайну та після завершення місячного пільгового періоду Google матиме право миттєво анулювати договір або вимагати зниження щомісячної плати.

Новий контракт був анонсований усього за тиждень до початку торгів акціями SpaceX на біржі Nasdaq. Згідно з документами для Комісії з цінних паперів і бірж, компанія планує залучити близько 75 мільярдів доларів при загальній оцінці бізнесу у 1,75 трильйона доларів. Це стане найбільшим первинним публічним розміщенням акцій в історії.

Окрім прямої фінансової вигоди, Google, як давній інвестор SpaceX, отримає колосальний прибуток: після IPO частка в компанії Маска оцінюватиметься у понад 100 мільярдів доларів.

Ба більше, корпорації вже ведуть переговори про наступний крок - створення спільних орбітальних дата-центрів у космосі.