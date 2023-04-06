Google планує додати до пошуку власний аналог ChatGPT, - WSJ

Генеральний директор компанії Сундар Пічаї розповів, що розглядає чат зі штучним інтелектом як спосіб розширити свій пошуковий бізнес, а не як загрозу.

"Чи зможуть люди ставити запитання Google і взаємодіяти з LLM (великими мовними моделями) в контексті пошуку? Безумовно... Простір можливостей, якщо і є, то більший, ніж раніше", - сказав очільник Google.

Він не повідомив коли буде створено чат з ШІ-пошуком.

Зауважимо, що Google випустив свій власний розмовний ШІ під назвою Bard виключно як чат-продукт на окремому сайті, а не в пошуку.

Однак він явно відставав від ChatGPT, показуючи неправильні відповіді. Нещодавно Пічаї заявив, що Google незабаром перейде на більш "продуктивну" мовну модель, щоб скоротити цей розрив з конкурентами, зокрема з Microsoft Bing.

Нагадаємо, що через помилку пошукового чат-боту Bard Google втратив 100 млрд доларів за день.

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