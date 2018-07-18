Google планирует обжаловать решение Еврокомиссии о штрафе в 4,34 млрд евро

В компании уверены, что решение ЕК нарушает баланс системы Android

Американская компания Google планирует обжаловать решение Европейской комиссии (ЕК) о штрафе в 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза. Об этом сообщается в блоге компании со ссылкой на гендиректора Google​ Сундара Пичаи.



Так, ранее ЕК обвинила Google в незаконных ограничениях производителей устройств Android и операторов мобильной связи для закрепления своего доминирующего положения в поисковиках.



"Сегодня Еврокомиссия опубликовала решение против Android. В нем игнорируются особенности бизнес-модели Android, а также тот факт, что телефоны с Android конкурируют с iOS-телефонами, что подтвердили 89% респондентов в опросе [Google]. ЕК не учла и то, какой выбор Android предоставляет тысячам производителей телефонов и мобильным операторам", - приводятся в сообщении слова Пичаи.



На сегодняшний день в каждом ценовом сегменте насчитывается более 24 тыс. Android-устройств более чем 1,3 тыс. различных брендов производителей телефонов в ряде стран мира. Большинство производителей могут модифицировать систему и предустанавливать свои приложения.



По словам Пичаи, все предустановленные приложения не являются обязательными и пользователи могут удалить их при желании. Сейчас мобильные устройства с Android поставляются с около 40 стандартными приложениями от ряда разработчиков, а не только от компании, в которой покупается телефон.

"Если вы предпочитаете другие приложения, браузеры и поисковики, можете легко отключить или удалить стандартные и вместо этого выбрать в том числе приложения, сделанные некоторыми из 1,6 млн европейцев, зарабатывающих себе на жизнь разработками таких приложений", - уточняется в заявлении.



Однако гендиректор Google напомнил, что если производители мобильных устройств исключат стандартные приложения, баланс системы будет нарушен и это негативно скажется на компании и на пользователях.



В компании уверены, что решение ЕК нарушает баланс системы Android и посылает тревожный сигнал в пользу несвободного программного обеспечения.



"Android создал больше выбора для всех", - заявил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Google в Брюсселе Аль Верни. По его словам, динамичная экосистема, быстрые инновации и более низкие цены являются классическими признаками надежной конкуренции.

Напомним, раннее сообщалось, что Еврокомиссия оштрафовала Google более, чем на 5 млрд долларов.

