ua en ru
Пн, 21 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Google отримав штраф у 403 млн євро через дані про місцезнаходження

14:53 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
Google отримав штраф у 403 млн євро через дані про місцезнаходження Фото: Штраф для Google склав 403 мільйони євро (unsplash.com)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Ірландський регулятор оштрафував Google одразу за чотири порушення у роботі з геолокацією користувачів - ця сума стала однією з найбільших за всю історію відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

За що покарали Google

Ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала Google на 403 мільйони євро за порушення європейського Загального регламенту про захист даних (GDPR).

Це четвертий за розміром штраф, який коли-небудь виписував ірландський регулятор, і перше серйозне покарання саме для Google. Ірландія відповідає за нагляд за багатьма світовими техкомпаніями, чиї європейські офіси розташовані в цій країні.

Комісари Дес Хоган, Дейл Сандерленд та Ніам Свіні пояснили, що порушення стосувалися того, як Google обробляв і зберігав дані про місцезнаходження користувачів у функціях Web&App Activity, Location History та Location Accuracy, а також прозорості цих процесів.

DPC розпочала перевірку ще у 2020 році після скарг споживчих організацій з різних країн Євросоюзу.

Організації стверджували, що Google використовував темні патерни та нечесні практики, аби змусити людей вмикати функції, які передавали дані про їхню геолокацію.

Що відповіли в Google

"Ця справа стосується застарілих правил, які вже оновили. З 2019 року ми суттєво змінили свою політику та запустили зручні інструменти для управління геоданими", - заявила речниця Google Матільда Мешен.

Ірландська DPC веде ще три масштабні розслідування щодо компанії. Вони стосуються обробки даних штучного інтелекту моделлю PaLM2, системи персоналізованої реклами Google та процесу реєстрації облікових записів компанії.

Тим часом дослідники звернули увагу, що штучний інтелект почав вигадувати власну мову під час спілкування між собою.

За кілька днів роботи в проєкті Emergence алгоритми створили нові слова та метафори, значення яких навіть фахівці розшифрували не одразу.

Нагадаємо, Google також домовився з ООН про створення нової бази статистичних даних, яка має допомогти нейромережам давати точніші відповіді.

Рішення з'явилося після тестування, яке показало, що популярні чат-боти називали правильну цифру менш ніж у чверті випадків.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Google Ірландія
Новини
РФ накрила ударами 10 областей: зруйновано ТЦ, університет та будинки, є загиблі
РФ накрила ударами 10 областей: зруйновано ТЦ, університет та будинки, є загиблі
Аналітика
Балістика, реактивні "Шахеди" та енергетика: чого чекати від атак РФ цієї осені й зими
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Балістика, реактивні "Шахеди" та енергетика: чого чекати від атак РФ цієї осені й зими