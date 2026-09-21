Google отримав штраф у 403 млн євро через дані про місцезнаходження

Ірландський регулятор оштрафував Google одразу за чотири порушення у роботі з геолокацією користувачів - ця сума стала однією з найбільших за всю історію відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico .

За що покарали Google

Ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала Google на 403 мільйони євро за порушення європейського Загального регламенту про захист даних (GDPR).

Це четвертий за розміром штраф, який коли-небудь виписував ірландський регулятор, і перше серйозне покарання саме для Google. Ірландія відповідає за нагляд за багатьма світовими техкомпаніями, чиї європейські офіси розташовані в цій країні.

Комісари Дес Хоган, Дейл Сандерленд та Ніам Свіні пояснили, що порушення стосувалися того, як Google обробляв і зберігав дані про місцезнаходження користувачів у функціях Web&App Activity, Location History та Location Accuracy, а також прозорості цих процесів.

DPC розпочала перевірку ще у 2020 році після скарг споживчих організацій з різних країн Євросоюзу.

Організації стверджували, що Google використовував темні патерни та нечесні практики, аби змусити людей вмикати функції, які передавали дані про їхню геолокацію.

Що відповіли в Google

"Ця справа стосується застарілих правил, які вже оновили. З 2019 року ми суттєво змінили свою політику та запустили зручні інструменти для управління геоданими", - заявила речниця Google Матільда Мешен.

Ірландська DPC веде ще три масштабні розслідування щодо компанії. Вони стосуються обробки даних штучного інтелекту моделлю PaLM2, системи персоналізованої реклами Google та процесу реєстрації облікових записів компанії.

Тим часом дослідники звернули увагу, що штучний інтелект почав вигадувати власну мову під час спілкування між собою.